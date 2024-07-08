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Gündem Ceza kesen polisle tekme tokat kavga etti!
Gündem

Ceza kesen polisle tekme tokat kavga etti!

Yeniakit Publisher
2024-07-08 16:02:00 - 2024-07-08 16:04:37

Malatya'da ehliyetsiz olduğu için kendisine ceza kesen polisle takme tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede denetleme yapan trafik polisleri, ehliyeti bulunmadığı ileri sürülen bir araç sürücüsüne ceza kesti. Bunun üzerine sinirlenen sürücü ile polis memuru arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden ayrılan araç sürücüsünün peşinden giden polis memuru şahsı darp ederek yere düşürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda sürücü gözaltına alınırken dakikalarca süren kavga anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gözaltına alındığı belirtilen sürücünün polis merkezine götürüldüğü olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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