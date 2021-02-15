Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar, gram altın satış fiyatı, altın fiyatları düşer mi?

Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Biden'ın teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını kamuoyu ile paylaşması sonucu hafta ortasında yükselişe geçmişti. Altın fiyatları yükselme trendine geçmesiyle yatırımcının yüzü tam gülmeye başlamıştı ki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı yeniden düşmeye başladı. Altın fiyatları düşmeye devam etse de altın piyasası uzmanları ”altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumlarını yapıyor. Peki altın fiyatları son durumu ne? Altın bu haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne olacak? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi? Gram altın ne kadar, gram altın satış fiyatı, gram altın alış ne kadar? İşte altın fiyatları.