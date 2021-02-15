Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar, gram altın satış fiyatı, altın fiyatları düşer mi?
Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Biden'ın teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını kamuoyu ile paylaşması sonucu hafta ortasında yükselişe geçmişti. Altın fiyatları yükselme trendine geçmesiyle yatırımcının yüzü tam gülmeye başlamıştı ki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı yeniden düşmeye başladı. Altın fiyatları düşmeye devam etse de altın piyasası uzmanları ”altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumlarını yapıyor. Peki altın fiyatları son durumu ne? Altın bu haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne olacak? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi? Gram altın ne kadar, gram altın satış fiyatı, gram altın alış ne kadar? İşte altın fiyatları.
15 Şubat 2021 Pazartesi gram altın ne kadar? Çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın haftanın son günlerinde itibaren düşüşe geçti. Peki bu haftaya altın kaç parayla başladı? İşte 15 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında son durum.
GRAM ALTIN FİYATI
412,46
414,61
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
411,58
411,67
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.825,97
1.826,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
658,51
673,06
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.634,12
2.684,09
YARIM ALTIN FİYATI
1.312,90
1.346,11
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.634,12
2.684,09
ATA ALTIN FİYATI
2.724,19
2.795,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
225,98
273,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
373,27
401,71
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,22
6,23
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
27,53
27,55