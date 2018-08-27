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Çeyrek altın fiyatı gram altın Cumhuriyet altını ne kadar?

9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 27 Ağustos Pazartesi piyasalar açıldı. Bayram sonrası altın piyasasında durum ne? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar, Cumhuriyet altını ne kadar? Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum. İşte altın fiyatları.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:56
Çeyrek altın fiyatı gram altın Cumhuriyet altını ne kadar?

9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 27 Ağustos Pazartesi piyasalar açıldı. Bayram sonrası altın piyasasında durum ne? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar, Cumhuriyet altını ne kadar? Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum. İşte altın fiyatları.

Altın fiyatları dalgalanmayı sürdürüyor. Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında yükseliş trendi yavaşladı. Bugün yani 27 Ağustos'ta gram altının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 226 lira, satış fiyatı ise 232 lira oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR 27 AĞUSTOS PAZARTESİ?

226 liradan alınırken, 232 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA 27 AĞUSTOS PAZARTESİ?

Çeyrek altın ise 361 liradan alınırken 380 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU 27 AĞUSTOS PAZARTESİ?

Yarım altın da 722'den alınırken 760 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR 27 AĞUSTOS PAZARTESİ?

Cumhuriyet altını ise 1.491,00 liradan alınıp 1.552,00 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:56
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