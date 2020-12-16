Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? 16 Aralık Çarşamba 2020 altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? sorusu 16 Aralık Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 467,18 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.052,37 liradan işlem görüyor. İşte, 16 Aralık 2020 canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? sorusu 16 Aralık Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 467,18 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.052,37 liradan işlem görüyor.
Gram atın fiyatı
467,10
467,18
Spot altın TL-Gr fiyatı
468,07
468,16
Altın ons ($) fiyatı
1.856,89
1.857,42
Çeyrek altın fiyatı
757,40
765,40
Yarım altın fiyatı
1.493,14
1.530,87
Cumhuriyet altını fiyatı
2.995,65
3.052,37
Ata altın fiyatı
3.082,68
3.160,50