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Ekonomi Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? 16 Aralık Çarşamba 2020 altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? 16 Aralık Çarşamba 2020 altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 16 Aralık Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 467,18 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.052,37 liradan işlem görüyor. İşte, 16 Aralık 2020 canlı altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-12-16 08:54:00 - 2020-12-16 08:56:18
Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? 16 Aralık Çarşamba 2020 altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 16 Aralık Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 467,18 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.052,37 liradan işlem görüyor. 

Gram atın fiyatı

467,10

467,18

Spot altın TL-Gr fiyatı

468,07

468,16

Altın ons ($) fiyatı

1.856,89

1.857,42

Çeyrek altın fiyatı

757,40

765,40

Yarım altın fiyatı

1.493,14

1.530,87

Cumhuriyet altını fiyatı

2.995,65

3.052,37

Ata altın fiyatı

3.082,68

3.160,50

 

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