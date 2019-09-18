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Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parası kimlere verilir, şartları neler?

Devlet evlenecek gençlere düğün hediyesi niteliğinde çeyiz parası vermekte. Çeyiz parasına başvur naslı yapılır?Çeyiz parası nasıl alınır? sorusu evlenecek gelin ve damat adayının yanında vatandaşlar da merak ediyor. Anne ya da babası vefat etmiş olan ve yetim aylığı alan kadınlara, devlet tarafından maaşın 24 katına kadar çeyiz parası ödemesi yapılmaktadır. SGK’dan ölüm aylığı alan kız çocukları, evlenirlerse aylıkları kesilir. Ancak evlendiği için aylığı kesilen kız çocuklarına ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadar çeyiz parası verilir. Kimler çeyiz parası alır? Çeyiz parası başvuru şartları neler? İşte çeyiz parasına ilişkin haberin detayları…

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:12
Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parası kimlere verilir, şartları neler?

Devlet evlenecek gençlere düğün hediyesi niteliğinde çeyiz parası vermekte. Çeyiz parasına başvur naslı yapılır?  Çeyiz parası nasıl alınır? sorusu evlenecek gelin ve damat adayının yanında vatandaşlar da merak ediyor. Anne ya da babası vefat etmiş olan ve yetim aylığı alan kadınlara, devlet tarafından maaşın 24 katına kadar çeyiz parası ödemesi yapılmaktadır. SGK’dan ölüm aylığı alan kız çocukları, evlenirlerse aylıkları kesilir. Ancak evlendiği için aylığı kesilen kız çocuklarına ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadar çeyiz parası verilir. Kimler çeyiz parası alır? Çeyiz parası başvuru şartları neler? İşte çeyiz parasına ilişkin haberin detayları…

Çeyiz parası alma şartı nedir?

SGK’dan ölüm aylığı alan kız çocukları, evlenirlerse aylıkları kesilir. Ancak evlendiği için aylığı kesilen kız çocuklarına ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği, yani halk arasında bilinen adıyla çeyiz parası ödenir. Kız çocuklarının anne veya babasından aldığı ölüm aylıkları belirli bir yaşa gelince değil, evlenmeleri halinde kesilir. Kız çocuğu evlenirse aylık almaya devam edemez, ancak evlendiği tarihte yazılı olarak talep ederse ölüm aylığının iki yıllık tutarı çeyiz parası olarak kendisine ödenir.

Çeyiz parası başvurusu nasıl yapılır?

- Yetim aylığı alan ve evlenmek üzere olan kadınların çeyiz parası ödemesi alabilmesi için başvuruları bizzat yapması oldukça önem teşkil eder.

- Çeyiz parası alabilmek için en önemli şart başvuruyu yapmaktır. Başvuru yapılmaması durumunda ya da başvurunun geç yapılması halinde, kadının çeyiz parası hakkından vazgeçtiğine hüküm verilir.

- Çeyiz parası için başvuru süresi, evlilik yaptıktan sonraki 5 senedir. Bu süreyi geçen kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

- Çeyiz parası başvuruları online olarak elektronik ortamdan yapılamaz. Bundan dolayı da başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkez - Müdürlükleri’ne bizzat yapılmalıdır. Bu şartları yerine getiren kadınlar çeyiz parası alabilmektedir.

Çeyiz parası başvurusu yapabilecek kişiler anne ve babasını kaybetmiş kişilerdir. Bu kişilere yetim aylığı ödemesi SGK tarafından yapılmaktadır. Yetim aylığı ödemesi almayan kişiler çeyiz parası alamaz. Verilen bu ödenek sayesinde yetim kız çocukları borçsuz şekilde evlenebilmektedir. Çeyiz parası ödenekleri yalnızca yetim aylığı alan kişilere verilmektedir. Bu ödenek aynı zamanda yalnızca kız çocuklarına verilmektedir. Erkeklerin çeyiz ödemesi alması söz konusu değildir. Buna göre 4A SSK ve 4B Bağ Kur kapsamında ödenek alan kız çocukları bu ödemeden faydalanabilmektedir.

Çeyiz parası ne kadar?

Kız çocuklarına ödenen çeyiz parasının miktarı, kendilerine ödenen ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadardır. Örneğin 500 TL ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının iki yıllık tutarı olan 12 Bin TL çeyiz parası ödenir. Çeyiz parası evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödenir. Bu parayla kız çocuğunun evlilik sürecindeki masraflarının karşılanması hedeflenir. 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:12
  1. Çeyiz parası nasıl alınır?
  2. Çeyiz parası başvurusu nasıl yapılır?
  3. Çeyiz parası ne kadar?
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