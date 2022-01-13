Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı nereli nere mezunu? Ceyhun Kazancı özgeçmişi

Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi; "Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz." dedi. Ceyhun Kazancı’nın Beşiktaş sportif direktörlüğe getirilmesinden sonra Ceyhun Kazancı kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir, ne iş yapıyor gibi sorular son günlerde özellikle de Beşiktaş taraftarı tarafından merakla soruluyor.

Ceyhun Kazancı kimdir?

Ceyhun Kazancı 1979 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Galatasaray Lisesini 1998 tarihinde tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde sürdürdü ve 2003 yılında mezun oldu. Ceyhun Kazancı profesyonel olarak mesleki kariyerine 2011 yılında Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik şirketinde çalışarak adım attı. Ardından 2012 yılında IMG Doğuş’ta stat ve arena projesinde direktör olarak görev aldı. 2013 yılında Asset Sportif’te 1 yıl genel menajer asistanlığı görevinde bulundu.

2016 yılında Passolig Genel Müdürü olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda Çaykur Rizespor yönetiminde Genel Sekreter olarak görev alan isim oldu. Ceyhun Kazancı Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş’ın futbol direktörü olmuştu.