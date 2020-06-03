  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ceyhan’da 2 kişiyi yaralayan 3 kişi yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 kişiyi silahlı yaraladığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:49:06 -
Ceyhan’da 2 kişiyi yaralayan 3 kişi yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 kişiyi silahlı yaraladığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarınde meydana gelen olayda,


İ. B. (21) ve G.S. (25) adlı 2 kişi tabancayla ayaklarından vuruldu. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Ceyhan Emniyet Müdürlüğü olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için Küçükmangıt Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 29 adet 9 mm çapında dolu fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, bu tüfeklere ait 8 adet av tüfeği fişeği, kağıda sarılı tek kullanımlık sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.


Silahla yaralama olayında kullanılan araca ait sökülmüş ön ve arka plakalar ile olayda kullanılan araç de ele geçirildi.


Evde bulunan 3 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı