Ceyhan Nehri'nde suya giren 2 çocuk kayboldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adana Ceyhan Nehri'nde serinlemek için suya giren 10 ve 12 yaşındaki 2 çocuk kayboldu. Çocukları bulmak arama çalışması başlatılırken çocukların yakınlarının kıyıda endişeli bekleyişi sürüyor.
Adana’nın Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde serinlemek için nehre giren Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman (10) gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çocukları bulmak için su üstü ve kıyıda arama çalışması başlatıldı.
Olayı haber alan çocukların yakınlarının kıyıda bekleyişi sürüyor.