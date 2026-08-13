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Gündem Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaşıldı
Gündem

Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaşıldı

Adana'da dün girdikleri Ceyhan Nehri'nde sulara kapılarak gözden kaybolan 10 ve 12 yaşındaki 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün girdikleri nehirde kaybolan Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman'ın (10) bulunması için AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Nehir ve çevresinde botla arama gerçekleştiren ekipler dronla da bölgeyi taradı. Dalgıç polisler de nehirde arama çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu, çocukların nehre girdiği alandan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta önce Simar Süleyman'ın ardından da Salih Rami'nin cansız bedeni bulundu.

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