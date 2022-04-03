Ceyda Kasabalı nereli kaç yaşında Ceyda Kasabalı hayatı, biyografisi
Ceyda Kasabalı kimdir kaç yaşında sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde Zahide Sultan, Yılanların Öcün’ne Elif karekterini oynayan Ceyda Kasabalı’nın hayatı merak ediliyor. Peki Ceyda Kasabalı kimdir? Ceyda Kasabalı nereli kaç yaşında? Ceyda Kasabalı hangi dizilerde oynadı?
Ceyda Kasabalı kimdir kaç yaşında sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde Zahide Sultan, Yılanların Öcün’ne Elif karekterini oynayan Ceyda Kasabalı’nın hayatı merak ediliyor. Peki Ceyda Kasabalı kimdir? Ceyda Kasabalı nereli kaç yaşında? Ceyda Kasabalı hangi dizilerde oynadı?
Ceyda Kasabalı 3 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ceyda Kasabalı, 3 Ocak 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk bölümünde tamamladı. 2011 yılında Babam Sağolsun dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. 23 Temmuz 2016 yılında Fırat Albayram ile evlendi. Eylül 2016 yılında eşi Fırat Albayram ile "N’oluyo ya?" isimli YouTube kanalında videolar çekmeye başladı.
Ceyda Kasabalı hangi dizilerde oynadı?
Babam Sağolsun
Avrupa Avrupa
Kış Rotası
Yılanların Öcü
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu
İftara Bizdesiniz
Tutsak