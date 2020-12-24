Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezalarına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası miktarları belirlendi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre halka açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza 2021 yılında 382 liraya yükseldi. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara ceza 1895 liradan 2 bin 67 liraya çıkarıldı.

Plastik poşetden ücret almayan satış noktalarının her metrekaresine 15 lira 16 kuruş uygulanan ceza 2021 yılı için 16 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Hava kirliliğine neden olan işletmelere verilen ceza 88 bin 499 liradan 96 bin 561 liraya çıkarıldı.

Gürültü kirliliğinin önlenmesi için vatandaşların konutlarda neden olduğu gürültü kirliliğine 1461 lira ceza 2021 yılında 1594 lira olarak uygulanacak.

Araçlarda abartılı egzoz kullananlara verilen ceza 4 bin 412 liraya, 4 bin 813 liraya, işyeri ve atölyede gürültü kirliliği yaratanlara verilen ceza 14 bin 740 liradan 16 bin 82 liraya yükseldi.

Eğlence mekanlarında gürültüye neden olan işletmecilere verilen 44.245 lira ceza yeni yılda 48.275 lira olarak uygulanacak.

Anız yakanlara dekara 73 lira 68 kuruş olan ceza 80 liradan 39 kuruşa çıkarılırken, kaçak kum ve çakıl alanlarına verilen cezalar metreküp başına 442 lira 49 kuruştan 482 lira 80 kuruşa yükseldi.

Çöplerini yere atarak kirletenlere 88 bin 499 lira ceza 2021 yılında 96 bin 561 lira olacak.

Kanun ve yönetmelikte öngörülen yasak veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları bertaraf edenlere 2021 yılında 1 milyon 207 bin 155 bin liradan 12 milyon 71 bin 49 liraya para cezası verilecek.

Kurulması gereken atık kabul, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayan veya işletmeyenlere uygulanan ceza 221.267 liradan 241.424 liraya yükseltildi.

Özel çevre koruma bölgelerinde kullanım esaslarına aykırı hareket edenlere 73.747 lira olan ceza 80.465 liraya, sulak alanları doldurup kurutarak toprak elde etmeye çalışanlara ise 368.789 lira olan ceza 402.385 liraya çıkarıldı.