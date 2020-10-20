Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne sınavla 20 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve sayısı belirtilen müfettiş yardımcısı kadrolarına sınavla toplam 20 adet Müfettiş Yardımcısı (15 Hukuk Bölümü, 5 Teknik Bölüm) alınacaktır" ifadeler yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi

Tapu ve Kadastro müfettiş yardımcılığı sınavı için başvurular 02 Kasım Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek. Başvurular istenilen belgeler ile birlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe/ Çankaya / ANKARA) adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda 02/11/2020 tarihi Pazartesi günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Belirlenen başvuru tarihlerinden sonra veya eksik belgelerle yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

1.1) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birine katılmış olanlardan,

a) Hukuk bölümü için A grubu KPSSP9 puan türünden en az 85 puan almış olmak,

b) Teknik bölüm için A Grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) İlgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, hukuk ve teknik bölüm için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen kadro sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

1.2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki koşullara sahip olmak,

1.3) Hukuk bölümü için; üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Teknik Bölüm için; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

1.4) Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (22.11.1985 ve sonraki tarihte doğanlar)

1.5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

1.6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli bulunmak,

1.7) Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşımak.

1.8) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri süresinde Teftiş Kurulu Başkanlığına vermiş veya göndermiş bulunmak.

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