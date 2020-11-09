Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Mobilya üreticilerimiz, eşyasını alamayan veya binası yıkılan bin aileye yaklaşık her bir ev için 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapacak. Bu eşyalar, Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir ş