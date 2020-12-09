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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Vali Şıldak'a ziyaret
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Vali Şıldak'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:53:32 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Vali Şıldak'a ziyaret

BALIKESİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Vali Şıldak ve beraberindekiler, Bakan Kurum'u Valilik Binası girişinde karşılayarak çiçek takdim etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurum'a Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kurum, Vali Şıldak ile makamında bir süre görüştü.

Ziyaretin ardından Kurum, uçakla Ankara'ya gitti.

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