Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den Ayder Yaylası açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi incelemede bulunmak için Rize’ye geldi. İlk olarak Pazar Millet Bahçesi projesini inceleyen Bakan Özhaseki ve Bakan Bak buradan Çamlıhemşin Kaymakamlığı’nı ve Çamlıhemşin Belediyesi’ni ziyaret etti. Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Ayder Yaylası’na çıkan Bakan Özhaseki ve Bakan Bak, Ayder Kentsel Dönüşüm alanını inceledi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Özhaseki, Ayder Yaylası’nın eski haline ve sonrasında yapılan Kentsel Dönüşüm çalışmasına değinerek “Her ay 350-400 bin kişinin geldiği bir yerdeyiz. Burası eski haliyle bırakılsa plansız, dağınık otopark sorunu olan ve kontrol dışına çıkmış birçok çeşit işlerin yapılabildiği bir yer oluyordu. Bir müddet sonrada böyle giderse Allah korusun, cennet köşe diyebileceğimiz yerin berbat bir köşe denilecek hale gelmesini birlikte seyrederdik” diye konuştu. Ayder Yaylası’nın günümüzdeki en büyük probleminin otopark sorunu olduğunun altını çizen Özhaseki, bu sorunu çevreci otopark ile çözdüklerini kaydederek “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız bir proje başlatmıştı. Projede haliyle önce bir otopark düşünülmüş. Otopark bizimde çok hoşumuza giden bir tarzda yapılmış. Asla gözükmeden toprağın içine gömülü vaziyette, 1600-1700 araçlık. Buranın en büyük ihtiyacı da o. Birde yöresel mimariyi hatırlatacak burada yaşamasını sağlayacak taş ahşap karışımı evler ve otel inşa edilmiş. Bizim bakanlık olarak bu bölgede harcadığımız rakam toplamda 2 milyar TL civarında. Bu parayı buraya harcamak lazımdı, helali hoş olsun. Buraya hem yurt içinden hem yurt dışından binlerce insan geliyor. Onlar bu köşeyi görmek istiyor. Geldiklerinde de insanların pişman olmaması lazım. Bu anlamda bu gün biz burada incelemelerimizi yaptık. Daha sonraki kullanım hakkında da planlamalar yapacağız. İnşallah gelecek nesiller içinde herkesin yaşayabileceği bir yer olarak bırakmak istiyoruz.” ifadeleriyle devam etti.

Turizmin ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Özhaseki, Ayder’in de turizm cennetlerinden biri olduğunu hatırlatarak “Türkiye'de bizim önem verdiğimiz konulardan biri de turizm meselesi. Cari açığımızı kapatan en önemli kalemlerimizden birisi. Zaten gerek deniz turizmine, gerek kültür turizmine gerek dini turizm açısından gelenlerin sayısını günden güne arttığını görüyoruz. Bunun da artması için her bir köşede gayretimiz var. Burası da gerçekten hep ifade ettiğimiz gibi cennetten bir köşe tabirini kullanabileceğimiz en güzel yer. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yıllar öncesinde bir proje başlamıştı. O projenin son halini görelim diye geldik. Bir taraftan da burada imar planları yapılıyor. İmar planlarını yapmasak, buradaki çalışmaları başlatmasak, kendi haline bıraksak çok dağınık bir karmaşa içerisinde bile bir kazanç olabilirdi. Ama bu işi bataklığa doğru götürüldü. Bir müddet sonra da buralara girilmez, yaşanmaz hale gelirdi. Önceden tedbir alarak imar planlamaları dâhilinde gerek otoparkı, gerekse yöresel mimariye uygun şekilde hazırlanmış olan bu evleri yapmaya çalışıyoruz. Buraya blok dikmenin manası yok. Buranın kendine has yöresel bir mimari tarzı var. Sivil mimarlık örnekleri var. İnsanlar zaten onu görmeye geliyorlar. Kimse buraya 10-20 katlı apartman dairesi görmeye gelmiyor. Tabiatı görmeye geliyor. Burada yöresel yapılan o sivil mimarlık örneklerinin en güzel tarzını görmeye geliyor. İnsanlar elbette burada birtakım lezzetler tatmak istiyor, hediyelik eşya almak istiyor. Buna uygun her bir adım atıldığında buraya gelenler çoğalacaktır. Burası çok daha yaşanabilir. Herkesin iftiharla dışarıda övünebileceği yer olacaktır. Türkiye için de cari açığı azaltacak ekonomik bir geliri olacaktır.” şeklinde konuştu.

“Dokusunu bozmadan çok güzel bir Ayder planladık”

Ayder’in doğa dokusunu bozmadan bir planlama yapıldığını ve projenin devam ettiğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise “Biz yemyeşil bir Ayder istiyoruz. Önemli bir turizm yeri. Bölgemizde kış turizmi olmak üzere turizmin gelişmesi için çaba harcıyoruz. İfade edildiği gibi yöresel mimariyle bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Rize merkezde çok güzel ve nitelikli bir kentsel dönüşüm süreci var. Buradaki otopark sanki dağın içine koyulmuş gibi dizayn edildi ve çok hoş çevreyle uyumlu bir ortam. Sayın Cumhurbaşkanımız Ayder’in yeni bir plan içerisinde tekrar yapılmasını istemişti. Dolayısıyla başlangıcı verdi, çalışmalarımız da devam ediyor. Buradaki son durumu görmek için Sayın Bakanımız ile birlikte geldik. İnşallah çok kısa zamanda da güçlü ve güzel bir şekilde hizmet etmesini sağlayacağız. Daha güzel bir Ayder yapmak için çaba harcıyoruz. Bütün sivil toplumuyla, vatandaşlarımızla buranın doğasını dokusunu bozmadan çok güzel bir Ayder planladık.” dedi.