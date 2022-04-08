Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Sinop açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum resmi sosyal medya hesabından Sinopluları sevindirecek haberi paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum resmi sosyal medya hesabından Sinopluları sevindirecek haberi paylaştı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sinop Merkez ilçemizde uzun süredir devam eden ve çözüm bekleyen imar meselesini, Sinop 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerini Bakanlığımızca onaylayarak çözüme kavuşturduk. Sinop'umuza ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.