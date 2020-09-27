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Aktüel "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma" polisleri Adana'da göreve başladı
Aktüel

"Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma" polisleri Adana'da göreve başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:56:18 -
"Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma" polisleri Adana'da göreve başladı

ADANA (AA) - İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulan polis birimi Adana'da göreve başladı.

Bakanlık kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, alanlarında verilen eğitimin ardından kentte görev aldı.

Ekip, kendilerine tahsis edilen ve zorlu bölgelerde de görevlerini sürdürmelerini sağlayacak arazi taşıtıyla ilk ihbarları değerlendirdi.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların engellenmesine yönelik ihbarlar için hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen bildirimler ve sosyal medyada suç unsuru içeren paylaşımları dikkate alan ekip, işkence, hayvanın bakımını ihmal etme ve sürücünün çarparak yaralanmasına neden olduğu hayvana yardım etmeden kaçması gibi konularda birçok kişi hakkında idari işlem uyguladı.

HAYDİ uygulaması üzerinden gönderilen ihbarlar, ihbarı yapan vatandaşın konumuna en yakın haber merkezine iletilecek ve böylece en kısa sürede belirtilen konuma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi sevk edilecek.


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