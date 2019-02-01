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Cevizli kereviz salatası nasıl yapılır? Cevizli kereviz salatası tarifi

Kışın en sağlıklı sebzelerden biri kereviz. Kerevizin yemeğini sevmeyenler için mükemmel bir salata tarifi. İşte bol sağlık içeren cevizli kereviz salatasının yapılışı...

01 Şubat 2019 Cuma 23:28
Cevizli kereviz salatası nasıl yapılır? Cevizli kereviz salatası tarifi

Kışın en sağlıklı sebzelerden biri kereviz. Kerevizin yemeğini sevmeyenler için mükemmel bir salata tarifi. İşte bol sağlık içeren cevizli kereviz salatasının yapılışı...

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 çay bardağı ceviz içi (havanda irice ezilmiş)

200 gr süzme yoğurt

3-4 dal kereviz yaprağı

Yarım demet maydanoz

1 limonun suyu

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Kristal kaya tuzu (ağız tadına göre)

YAPILIŞI

1. Kerevizleri soyun, yıkayın ve rendeleyin. Kararmaması için hemen limon suyu ile ovun. Maydanoz ve kereviz yapraklarını yıkayıp, ayrı olarak ince ince doğrayın.

2. Cam bir kâsede süzme yoğurt, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın, kereviz sapları ve yarım çay bardağı cevizle birlikte kerevizlerin üzerine ilave edin, hepsini birlikte iyice süsleyip servis edin. karıştırın. Salatayı doğranmış maydanoz ve kalan cevizle birlikte kerevizlerin üzerine ilave edin, hepsini birlikte iyice karıştırın. Salatayı doğranmış maydanoz ve kalan cevizle süsleyip servis edin..

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:28
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