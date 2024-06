Ceviz yaprağı, hastalıklara karşı savaş açan canlı kalkan! İlaç yerine geçecek besin ortaya çıktı: Sorunları yok etti!

Ceviz Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Bu hastalıkları yok etti!

-Özellikle ceviz yaprağı düzenli olarak çayı kullanıldığı zaman kan şekerini düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

-Gut eklemlerde görülen bir hastalık türüdür. Bu yaprak gut hastalığının bulunduğu bölge veya bölgelere sarıldığı zaman kısa sürede azaldığı görülmektedir.

-Kabız olan kişiler düzenli olarak çayını tükettiği zaman kabızlık hemen ortadan kalkar. ayrıca kronik kabızlığa da iyi gelmektedir.

-Cevizin yaprağında bol miktarda c vitamini bulunduğu için C vitamini eksikliği için kullanıldığı zaman C vitamini eksikliğine iyi gelmektedir.

-İştahsızlık durumlarında kullanıldığı zaman iştahsızlığı giderir ve iştahı açmaktadır.

-Özellikle kış aylarında görülen boğazda oluşan hastalıkların azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.

-Terleme problemi olanlar için düzenli kullanıldığı zaman aşırı şekilde olan terlemeyi azaltmaktadır.

-Ayrıca cevizin yaprağından ayak kürü yapılarak uygulandığı zaman ayak kokusu gibi ayaklarda oluşan sorunların azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.

-Cevizin yaprağıyla su yapıldığı zaman bu saç diplerine masaj yaparak uygulanır bu sayede saçların dökülmesini engellemektedir. Ayrıca saç derisi güçlendirir, saçlara parlaklık ve canlılık verir, saç diplerinin daha sağlıklı olmasını da sağlamaktadır. Yaprak ezilerek püre yapıldıktan sonra saç diplerine de uygulana bilir.

-Basurlu bölgeye yaprak uygulandığı zaman iltihabı ve ağrıları azaltmaktadır. Düzenli olarak uygulandığı zaman basurun yani hemoroidin yok olmasını sağlamaktadır.

Ceviz Yaprağının Kullanımı

Ayak bakımı için yaprakları tencerenin içerisine koyun ve üzerine bol miktarda su ekleyin. Kaynadıktan sonra bir kovaya boşaltın ve sıcak şekilde ayaklarınızı yakmayacak şekilde şekilde koyun ve 1 süre bekletin. Haftada 1 kaç kez uygulayın.

Çayı için yaprakların kuru olması gerekir. Kuru yaprakları kaynar suyun içerisine az miktarda atın. 5-6 dakika boyunca kaynatın, süzün ve ılıyınca için.

