Ceviz, geçmiş zamanlardan bu yana sağlık için tüketilmesi önerilen besin maddelerinin başında yer alır. Cevizden elde edilen ceviz yağı da günümüzde sağlık açısından çok faydalı olarak kabul edilmektedir. Ceviz yağının içeriğinde omega-3 yağı yoğun olarak bulunmaktadır. Mineraller açısından zengin olan ceviz yağında aynı zamanda bakır, magnezyum, protein ve fosfor da yer alır.

Ceviz yağı nedir, nasıl yapılır ve neye iyi gelir? Ceviz yağı faydaları ve kullanımı

Ceviz yağı nasıl yapılır ve elde edilir?



Ceviz yağının yapım aşaması aşağıdaki gibidir:

1. Ağaçta büyüyen ve hasat zamanı gelen ceviz toplanır.

2. Bu cevizler kabuklarından ayıklandıktan sonra kurumaya bırakılır.

3. Kuruyan cevizler soğuk pres işlemi görür.

4. Bu işlem sonrasında ceviz içerisinden sıvı meydana gelir. Bu sıvı ceviz yağıdır.

Ceviz yağı yapıldıktan 1 sene sonraya kadar kullanılabilir. Bu ürünün yapımı genelde fabrikalar tarafından yapılır.



Ceviz yağı ne işe yarar ve ceviz yağı neye iyi gelir?



Ceviz yağının vücuda pek çok yararı bulunur. Metabolizma, kanser tedavisi, egzama, saç ve kemik gibi birçok alana faydası bulunan bir yağdır. Siğil tedavisinde uygulandığında iyi sonuçlar vermektedir. Bu hastalıkların tedavisinde iyi sonuçlar veren bu yağ, saçlara da fayda sağlar.



Bronz ten isteyen kişiler için bronzlaşmayı sağlar. Bunun yanında zararlı güneş ışığından da korur. Hormonları düzenleyici etkisi bulunan ceviz yağı, guatr tedavisinde ve tiroit bezlerinde kullanılır. Metabolizmayı da hızlandırdığı bilinir.



Ceviz yağı faydaları

Ceviz yağının faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:



1. Kalp krizi riskini azaltır.

2. Antioksidan özelliği gösterdiğinden dolayı kansere karşı koruma görevi vardır.

3. Uyku sağlığına da etki eder çünkü içerisinde melatonin vardır. Bu sebepten dolayı uyku düzeni oluşmasında yardımcı olur.

4. Omega 9, Omega 6 ve Omega 3 yağ asitleri bulunur.

5. Kan dolaşımını hızlandırır.

6. Vücutta bulunan damarların korunmasına fayda sağlar.

7. Bağ doku, manganez ve tiroit fonksiyonlarının düzenlenmesine katkı sağlar.

8. Egzama gibi ciddi cilt sorunlarını da ortadan kaldırır.

9. Çinko, fosfor, selenyum, demir gibi maddeler içerisinde bulunur. Bu maddeler vücuttaki hormonları düzenlemede fayda sağlar.

10. Göz altında meydana gelen göz altı torbalarını önler ve göz altı morluklarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

11.Sakal ve bıyık çıkmasını sağlayan yağ çeşitlerindendir.

12.İştah kesici özelliğe sahiptir. Bu sebepten dolayı kullanan kişilerin zayıflamasını sağlar.

13.Beyinde bulunan hücreleri korumak ve hafızayı güçlendirmek gibi görevleri de bulunur.

14.Unutkanlık, odaklanamama, dikkat dağınıklığı gibi problemlerin çözülmesine yardımcı olur.

15.Öksürük kesici özelliği olduğundan dolayı öksürük bulunan kişilerin kullanımında fayda sağlar.



Ceviz yağı nasıl kullanılır? ceviz yağı kullanımı



Ceviz yağı, içilerek ya da vücuda sürülerek kullanılan bir yağdır. Yemeklerin soslarında, salatalarda da kullanılır. Vücuda masaj yapmakta kullanılan bir yağ çeşididir. Tedavilerde çok büyük yararları olduğu için tıpta da sık sık kullanılan bir yağdır. Afganistan, Güney Rusya, Kore, Çin gibi ülkelerde kullanılır.

Ceviz yağının saç için faydaları

Ceviz yağı saç sağlığı için gaydalı bir doğal yağdır. Ceviz yağının içeriğinde bulunan omega-3 yağlar ve potasyum saç köklerini besleyerek, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Bu da saçın daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar.

Ceviz yağının cilt için faydaları

Ceviz yağının içeriğinde pek çok vitamin ve mineral bulunur. Bunlar cilt sağlığı için faydalı bileşenlerdir. Bu bileşenler sayesinde ceviz yağı cildi onarırken hücreleri yenilen ve yaşlanmayı geciktirir.

Ceviz yağı sivilceye iyi gelir mi?

Ceviz yağı sivilce problemi olan kişiler tarafından kullanılabilir. İçeriğindeki bileşenler bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Bu da sivilcelerin daha hızlı kurumasına ve leke görünümünün azalmasını sağlar.

Ceviz yağı zararları

Ceviz yağının sağlık üzerinde bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak kalori oranı yüksek bir doğal yağdır. Bu yüzden aşırı bir tüketim yapılırsa kilo alımına yol açabilir. Ceviz yağı tüketiminde günde bir yemek kaşığını aşmamaya dikkat edilmelidir. Yemeklerde kullanımında da aşırıdan kaçınılmalıdır.