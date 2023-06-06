Ceviz suyunun faydaları nelerdir? Herkes bakın ne yaptı! Bire bir tutan kür: Bunu kullanın, çaba gerekmiyor
Cevizin insan sağlığına faydalı yönlerini duymuşsunuzdur. Zengin besin değerleri ve proteinlere sahip cevizin en az kendisi kadar suyu da yararlı. Sabah uyanır uyanmaz bir gece önceden hazırladığınız ceviz suyunu içerseniz gün boyu enerjik olacak, sağlığınıza sağlık katacaksınız. Bol yağlı bir yemiş olan ceviz, yüksek oranda protein içerir. Özellikle hayvansal gıda tüketmeyenler için ceviz suyu çok faydalıdır. Eğer vejetaryen, pesketaryen ya da vegan besleniyorsanız ihtiyacınız olan proteini cevizden alabilirsiniz. Enerji veriyor... Özellikle sağlıksız beslenme kullanımın önüne geçmek için büyük çaba sarf ediliyor. Bu kür sayesinde şifalanacaksınız...
Tok Tutuyor, Enerji Veriyor!
Ceviz suyu içindeki bol protein sayesinde uzun süre tok tutuyor ve yağ yakımını kolaylaştırıyor.
Kolesterolu Düzenliyor
Eğer kolesterol sorununuz varsa ceviz suyunun kolesterol düzenleyici etkisi de var. Ceviz suyu kötü kolesterolün yükselmesine engel oluyor. Ceviz suyu tüketilmesi kötü kolesterolün düzenlenmesinde etkilidir.
Damar Sağlığına faydalıdır
Ceviz suyu damar sağlığına iyi geliyor. Düzenli ceviz suyu tüketilmesi kalp, damar ve dolaşım sistemine faydalı. Damarların tıkanmasına engel olarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.
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Sindirime Yardımcı Olur
Ceviz suyu tüketmek sindirimi de kolaylaştırıyor. Ceviz suyunun içerdiği omega 3 yağ asitleri sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasında yardımcı. Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız ceviz suyu tuvalete kolayca çıkmanıza yardımcı olacak.
Bebek Emziren Anneler İçin Faydalıdır
Emziren anneler ve hamileler için de ceviz suyu çok yararlıdır. Emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.
Cilt İçin Faydalıdır
Ceviz suyu cildiniz için en sağlıklı bakımlardan biridir. İçerdiği vitaminler sayesinde cildinize bakım yapar. Ceviz suyunu cilt temizliğinizde kullanarak daha arınmış bir cilde sahip olabilirsiniz. Banyoda şampuandan sonra saçınızı ceviz suyuyla yıkamak saçınızı daha parlak ve canlı gösterir. Aynı zamanda hazırladığınız ceviz suyunu el ve ayak bakımınız için de kullanabilirsiniz.
Şeker Hastaları İçin Faydalıdır
Ceviz suyu kan şekerini dengeleyerek diyabete iyi gelir.
Ceviz Suyu Nasıl Hazırlanır?
İhtiyacınız olan malzemeler 1-2 ceviz ve 1 su bardağı su
Yapılışı: Ceviz içlerini çıkarın 1 bardak suyun içine atın. Ceviz suyunu 1 gece bekletin. Sabah aç karna kahvaltıdan 30 dakika önce hazırladığınız ceviz suyunu için. Ceviz suyunu içtikten sonra cevizleri yemeyi ihmal etmeyin.
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