  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ceviz sütü tarifi | Ceviz sütü nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ceviz sütü tarifi | Ceviz sütü nasıl yapılır?

Ceviz sütü tarifi | Ceviz sütü nasıl yapılır? Ceviz sütü tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Evinize sütleri dışarıdan hazır almak yerine evinizde rahatlıkla kendiniz de yapabilirsiniz. Hem daha hesaplı hem de daha lezzetli olan sütleri istediğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Peki, Ceviz sütü nasıl yapılır? Ceviz sütü tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 20:29:00 -
Ceviz sütü tarifi | Ceviz sütü nasıl yapılır?

Ceviz sütü tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 çay bardağı ceviz içi, 1 büyük su bardağı su

Ceviz sütü nasıl yapılır?

Bir çay bardağı cevizi, bir su bardağı suyun içinde bir gece ya da 24 saat bekletmeniz gerekir. Buradaki amaç, ön sindirimden geçip fitik asitlerinden arınmasıdır.

Bekleme süresi bitince cevizin suyunu döküp üzerine bir büyük bardak su ekleyin. Ardından mutfak robotuna koyup cevizler parçalanana ve özünü verene kadar (1 dakika) karıştırmanız gerekir.

Daha sonra bir süzgeç ya da temiz tülbent yardımıyla ceviz sütü ile posasını ayırın.

Tercihe bağlı olarak üzerine tarçın serperek veya kakaoyla da içebilirsiniz. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı!
Dünya

Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı! "Bizi bırakıp Türkiye'ye yöneliyor"

Yunan basını, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyareti sırasında ASELSAN'a yaptığı ziyareti hazmedemedi.
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?'
Sağlık

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?'

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Kuran'ı Kerim sorusu merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla beğeni toplayan yarış..
SOHR dünyaya servis etti: Rus savaş uçakları durmadan vurmaya başladı
Dünya

SOHR dünyaya servis etti: Rus savaş uçakları durmadan vurmaya başladı

Rusya, Suriye'nin doğusuna son 72 saatte toplamda 170 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların Esed rejimine destek amacıyla düzenlendiği beli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay