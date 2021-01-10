Ceviz sütü tarifi | Ceviz sütü nasıl yapılır?

Ceviz sütü tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 çay bardağı ceviz içi, 1 büyük su bardağı su

Ceviz sütü nasıl yapılır?

Bir çay bardağı cevizi, bir su bardağı suyun içinde bir gece ya da 24 saat bekletmeniz gerekir. Buradaki amaç, ön sindirimden geçip fitik asitlerinden arınmasıdır.

Bekleme süresi bitince cevizin suyunu döküp üzerine bir büyük bardak su ekleyin. Ardından mutfak robotuna koyup cevizler parçalanana ve özünü verene kadar (1 dakika) karıştırmanız gerekir.

Daha sonra bir süzgeç ya da temiz tülbent yardımıyla ceviz sütü ile posasını ayırın.

Tercihe bağlı olarak üzerine tarçın serperek veya kakaoyla da içebilirsiniz. Afiyet olsun…