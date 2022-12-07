Çevik Kuvvet polisinden kırtasiye yardımı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan ve bugüne kadar hayırseverlerin desteğiyle çok sayıda köy okulundaki öğrencilere yardım ulaştıran Lütfi Yiğit, havaların soğumasıyla yardım toplamaya başladı.

Yiğit’in il merkezine bağlı Aşağı Dörmeli ve Sabuncu köylerindeki çocuklar için başlattığı yardım kampanyasına, kentte görev yapan çevik kuvvet polisleri ve çok sayıda hayırsever destek verdi.

İki köyü ziyaret edip çocuklara defter, kalem, kitap ve okul çantası hediye eden polisler, öğrencilere hayırseverlerin gönderdiği kışlık bot, mont ve kıyafetleri de giydirdi.

Yaş pasta, pizza, muz ve meyve suyu ikram edilen öğrencilere, zarflar içinde okul harçlığı da dağıtıldı. Yardım kampanyasına gönüllü destek veren kadın ve erkek kuaförleri de çocukların saç tıraşını yaptı.

Polis memuru Edanur Atacan, köylerdeki çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.