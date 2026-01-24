Cevdet Yılmaz'dan "geçmiş olsun" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Yılmaz " AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."