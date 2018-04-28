Cevdet Ünüvar'dan derbi yorumu: Kaybedilen şampiyonluk Galatasaray'ı 10 yıl geriye götürür...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR Fotomaç yazarı ve spor yorumcusu Cevdet Ünüvar Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Yeniakit'e değerlendirdi.

KAZANANIN ŞAMPİYON OLACAĞI BİR DERBİ

Karşılaşmanın iki taraf açısından da zor geçeceğini belirten Cevdet Ünüvar, 'Galatasaray Beşiktaş derbisi iki taraftan birini öne çıkaracak. Kazananı yarışın önüne çıkaracak. Kaybeden takımın ise şampiyonluk yolunda belkide devre dışı kalacağı bir maç bizi bekliyor olacak. Özellikle de Beşiktaş cephesinden değerlendirirsek kaybeden bir Beşiktaş belkide ligi 4.sırada bitirecek. Beşiktaş'ın kazanması halinde şampiyonluk yarışında öenmli bir avantaj yakalamış olacak... Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş kazanırsa hem Başakşehir'in şampiyonluk şansları bir hayli yükselmiş olacak. Lakin Galatasaray kazanırsa sarı kırmızılı ekip şampiyon olmuş olur' dedi.

Beraberlik durumunda ise bu rakiplerine mi yarar derken ben bu derbiye acabalar derbisi demek istiyorum...

KAYBEDİLEN ŞAMPİYONLUK 10 YIL GERİYE GÖTÜRÜR!

Galatasaray'ın bu yıl kaybedilecek şampiyonluğun takımı ekonomik olarak geriye götüreceğini dile getiren Ünüvar, 'Karşılaşmanın favorisi Galatasaray kendi seyircisi önünde ve tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in de etkisiyle Galatasaray bir adım önde duruyor. Ama Galatasaray'ın ekonomik sıkıntıları nedeniyle sarı kırmızılılar tüm ümidini bu şampiyonluğa bağlamış durumda. Yani bu yılı kaybeden bir Galatasaray belkide 10 yılı kaybedecek... Beşiktaş galibiyet durumda ise siyah beyazlı ekibin artık önünde 2 yıldır olduğu gibi rakipsiz kalacağı bir yarış içinde olacaktır. Çünkü finansal Fair Play'ın kıskacında olan Galatasaray'ın şampiyon olsa dahi belkide Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumu da göz önünde bulundurursak ligde 2.liğinde ne kadar önem taşıdığı bir karşılaşma olacaktır...' açıklamalarında bulundu.