Cevdet Türkyolu kimdir? FETÖ'cü Cevdet Türkyolu öldü mü?

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren vatan haini, ABD'nin beslemeleri FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu, örgütün emniyet, TSK ve yargıdaki mensuplarından sorumlu yöneticilerinden oluşan "Hususiler" olarak adlandırılan mahrem yapının başında bulunuyor.

Cevdet Türkyolu kimdir?

1974'te İzmir Bozyaka'daki öğrenci yurdunda FETÖ elebaşı Gülen ile tanışan Cevdet Türkyolu, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra örgütün çekirdek kadrosunda yer aldı. O günden sonra Gülen'in yanından ayrılmayan ve özel işleriyle ilgilenen Türkyolu, FETÖ elebaşının kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebruke ile evlendi. Türkyolu, Gülen'in Türkiye'de yaşadığı dönemde İstanbul Altunizade'deki Fem Dershanesinin 5. katındaki örgütün yönetim merkezinde, elebaşının özel kalemi olarak görev yaptı.

O dönem FETÖ, emniyet, TSK ve yargıdaki mensuplarından sorumlu yöneticilerden oluşan "Hususiler" olarak adlandırılan özel bir yapılanmaya gitti. Bu yapılanmanın başına da Türkyolu getirildi. "Hususiler"in faaliyetleri, Türkyolu tarafından koordine ediliyor, daha sonra Gülen'in onayına sunuluyordu.

Emniyet, TSK ve yargıdaki mahrem imamlar, sorumluluk alanlarındaki örgütsel faaliyetleri Türkyolu'na rapor ediyordu.

Cevdet Türkyolu nerede?

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığınca, 19 Mart 1999'da hakkında soruşturma açıldıktan iki gün sonra ABD'ye kaçan Gülen, beraberinde Türkyolu'nu da götürdü.

Türkyolu, o günden beri örgütün yeni yönetim merkezi haline gelen Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki malikanede, örgüt liderinin özel sekreteri olarak faaliyetlerine devam ediyor. Türkyolu, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kaynakları, Gülen'in talimatları doğrultusunda ticari faaliyetlerde kullanıyor.

ABD'nin Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde ailesi üzerine kayıtlı 7 konut bulunan Türkyolu'nun, "himmet" paralarından kişisel servet edindiği, bu durumun örgüt içerisinde de rahatsızlık yarattığı biliniyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan "FETÖ çatı davası" iddianamesinde, Türkyolu'nun ABD'deki malikanede özel olarak tasarlanmış bir odada çalıştığı, buraya kendisine bağlı kişiler dışında kimsenin giremediği bilgisine yer verildi.

FETÖ çatı" iddianamesinde Türkyolu'nun örgüt elebaşından sonraki en yetkili kişi olduğu belirtilerek, şu tespite yer verildi:

"Gülen'in özel kalemi ve sekretaryasını idare eden kişidir. Gülen'in kimlerle görüşeceğini, aldığı ilaçları ve yemekleri bütün özel hizmetini yürüttüğü, mahrem yerlerle doğrudan ilgilenip yönettiği, örgütün önderinden imamlarına talimat ulaştırıp raporları almada önemli bir işlevi olduğu anlaşılmıştır. Yargı, emniyet, TSK, harp okulları, askeri liseler, polis okulları, kolejleri ve akademilerin genel sorumlu imamlarının doğrudan onunla irtibatlı olduğu, 'özel hizmet sekreteryası' olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır." Türkyolu hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyor.