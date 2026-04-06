PTT’den “Bursa’nın Fethinin 700. Yılı” şerefine anma pulu ve ilkgün zarfı
PTT AŞ tarafından “Bursa’nın Fethinin 700. Yılı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 6 Nisan 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.
PTT AŞ, 6 Nisan 2026 tarihinde “Bursa’nın Fethinin 700. Yılı” konulu 45 TL (41 x 78 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulucami PTT Müdürlüğü/BURSA adresinde “Bursa’nın Fethinin 700. Yılı 06.04.2026 BURSA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
Ulu Cami ile Osmanlı geleneğini başlatan medeniyetin beşiği, cihat ve fetih kültür abidesi Emevi Camii