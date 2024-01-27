Cevdet Çayır kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
2024 yerel seçimlerinin yaklaşması ile Bornova'da siyasi hareketlilik arttı. AK Parti Bornova'da Meclis üyeliği, önceki dönem ilçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı yapan Cevdet Çayır'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Cevdet Çayır kimdir? Cevdet Çayır kaç yaşında ve nereli?
Bornova'da Meclis üyeliği, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı yapan Cevdet Çayır, Bornova Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklamıştı. Cevdet Çayır'ı adaylık açıklamasında Bornova Meydanında bulunan Esnaf Odaları Başkanları, dernek başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, iş insanları, AK Partili ve MHPli siyasetçiler olmak üzere yaklaşık bin kişilik coşkulu kalabalık karşılamıştı.
Cevdet Çayır, Murat Çay Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta.