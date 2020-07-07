Cevat Yazgılı neden serbest bırakıldı? 15 Temmuz'da tutuklanan ve suçsuz olduğu belirlenen Cevat Yazgılı neden tutuklandı?

FETÖ terör örgütünün darbe girişiminden sonra sabaha karşı tutuklanan rütbeliler arasında Cevat Yazgılı'da yer alıyordu. Fotoğrafta göründüğü gibi başının dik olması ve sesinin net çıkması, ilk olarak şaşkınlık verdi.

FETÖ terör örgütü için başlatılan soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı, tutuklandıktan sonra Sincan Cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaya çıkarılan yeni deliller sonrasında da tahliye edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın yaptığı açıklama ve kamera kayıtlarına göre, Cevat Yazgılı FETÖ ile bağlantılı bir şekilde hareket etmemişti. Bu durumun teyit edilmesinin ardından serbest bırakılan Yazgılı için Ünal; karargah komuta kontrolünü sağlamak için üstün gayret sarf ettiği, etkisiz hale getirilme çabalarına da sürekli direndiğini vurguladı.

Sonuç olarak terör örgütüne karşın büyük bir çaba ve özveriyle hareket eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı, bu mücadelenin önemli parçalarından biri olarak tarihe yazıldı.