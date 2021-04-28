  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 'Cevap vermedi, engelledi' dedi! Kadını sözlü taciz eden sanığa soğuk duş
Aktüel

'Cevap vermedi, engelledi' dedi! Kadını sözlü taciz eden sanığa soğuk duş

Muğla'da bir kadını sözlü taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa ilk duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 21:25:00 -
'Cevap vermedi, engelledi' dedi! Kadını sözlü taciz eden sanığa soğuk duş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadını sözlü taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa ilk duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği bildirildi.

Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, mağdur kadın Hafize Ebru K, tutuklu yargılanan sanık Orhan D. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hafize Ebru K, mahkemede verdiği ifadesinde, sanığın kendisini istemediği halde sürekli rahatsız ettiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Orhan D. ise yaptığı savunmada, "Ben kendisine (kadına) karşı ilgi duymaktaydım ancak bana net olarak bir cevap vermedi, beni engelledi. Mesajlarıma cevap vermediği için ısrarla cevap almaya çalıştım. İddianamede bahsi geçen eylemleri yaptığımı kabul ediyorum. Ben kendisinin evinin önünde olay çıkarmadım. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme, "Cinsel taciz" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla yargılanan sanığı, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Diğer yandan yargılama hedef süresine göre 300 gün içinde tamamlanması gereken evrakın 17 günde tamamlanarak karara bağlandığı ve ilk duruşmada hüküm verildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar
Gündem

Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar

Türkiye genelinde yarın başlayıp 17 Mayıs'ta sonra erecek olan tam kapanmaya giriliyor. Kısıtlama öncesinde Bilim Kurulu saat 16.30'da video..
İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi!
Gündem

İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi! "Türkiye acilen bunu yapmalı"

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili olarak yayımladığı mesajda kullandığı ‘soykırım’ ifadesine tarihçi, Prof. Dr. İlber ..
Google'a
İSLAM

Google'a "Kadir Gecesi" damgası

Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi Google aramalarında trend oldu. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay