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Cevad Prekazi'den Şenol Güneş'e övgü

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Cevad Prekazi:"Şenol Güneş'in milli takıma gelmesine çok sevindim. İnşallah, Şenol Güneş çok güzel şeyler yapacak. Türk futbolunu ilerilere taşıyacaktır"- "Fenerbahçe'nin maalesef çok kötü oyuncuları var. Fenerbahçe'de Comolli diye bir sportif direktör var, çok kötü futbolcular getirdi"

12 Mart 2019 Salı 12:04
Cevad Prekazi'den Şenol Güneş'e övgü


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, son 4 sezondur Beşiktaş'ı çalıştıran A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'i överek, "Onu çok iyi tanıyorum. Türk futbolunu ilerilere taşıyacaktır." dedi.

Cevad Prekazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray forması giyerken Şenol Güneş'e hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde rakip olduğunu hatırlatarak, tecrübeli çalıştırıcının milli takımın başına geçmesine çok sevindiğini söyledi.

Türk futbolunun çok iyi yerleri hak ettiğini ve bunu da Şenol Güneş'le başaracağına inandığını dile getiren Prekazi, "Şenol Güneş'in milli takıma gelmesine çok sevindim. Türk futbolu Şenol Güneş'in zamanında muhteşem bir yere geldi. Dünya Kupası'nda 3. oldu. İnanıyorum Şenol Güneş kaldığı yerde devam edecek. Türk futboluna Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda olmak yakışır. İnşallah, Şenol Güneş çok güzel şeyler yapacak. Onu çok iyi tanıyorum. Türk futbolunu ilerilere taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.


- "Fenerbahçe'nin çok kötü oyuncuları var"


Prekazi, Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'yle ilgili de yorum yaparak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin maalesef çok kötü oyuncuları var. Fenerbahçe'de Comolli diye bir sportif direktör var, çok kötü futbolcular getirdi. Fenerbahçe'nin şu an bana göre en iyi futbolcusu 18 yaşındaki Eljif Elmas. Şimdi Moses geldi. O da çok iyi futbolcu ama böyle büyük bir camia kesinlikle bu durumda olmamalı. Maalesef bu durumlara gelindi. Fenerbahçe'ye bu durum asla yakışmaz. Bana göre Türk futbolunda 'Dört büyükler' hep en üst sıralarda olmalı. Bazen yukarıya oynayan başka takımlar da çıkabilir ama Türk futbolunun aynası bu takımlardır."


- "Galatasaray karanlık gecede Kadıköy'de kupa kaldırdı"


Prekazi, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, sarı-kırmızılıların 20 yıllık hasreti bitirebileceğini belirtti.

Derbi maçlarda sonuçların ne olacağını kimsenin tahmin edemeyeceğini anlatan Prekazi, "Galatasaray için 20 yıldır orada kazanamamak kötü bir olay. Sonuçta unutmamak lazım ki Galatasaray karanlık bir gecede orada kupa kaldırdı. Maç berabere bitti ama şampiyon oldu Galatasaray. Bu derbide ne sonuç çıkacağı belli olmaz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:04
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Cevad Prekazi
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. SÜPERLİG
  7. Şenol Güneş

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