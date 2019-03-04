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Çetin Emeç Kartal’da Senfoni Orkestrası Konseri ile anıldı

Kartal Belediyesi; 7 Mart 1990’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Çetin Emeç’i, ölümünün 29.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:20
Çetin Emeç Kartal’da Senfoni Orkestrası Konseri ile anıldı

Kartal Belediyesi; 7 Mart 1990’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Çetin Emeç’i, ölümünün 29. yıl dönümünde düzenlediği konserle andı. Usta gazeteciyi anmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleşen konserde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, dinleyenleri adeta büyüledi.


Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’ün yanı sıra, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar ile birlikte çok sayıda Kartallı sanatsever katıldı.


Usta gazeteci Çetin Emeç’in, 29. ölüm yıl dönümünde anıldığı konsere Kartallıların ilgisi yoğun oldu.


Felix Mendelssohn:Fingal Mağarası Üvertürü, Franz Danzi: Flüt ve Klarnet İçin Senfoni Konçertant Op.41, Robert Schumann: Genoveva Uvertürü Kol Nidrei Op.47, Max Bruch;Kol Nidrei Op.47, Ferdinand David; Trombon Konçertosu gibi önemli eserler sergileyen orkestranın şefliğini Can Okan üstlenirken, solist olarak; Murat Berk, Evrim Güvemli, Recep Fiçiyapan ve Aslı Erşen görev aldı.


Yaklaşık 2 saat süren konser, Kartallı sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. İzleyiciler orkestra üyelerinin büyüleyici performanslarını sık sık alkışlarıyla destekledi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz,konser sonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Can Okan’a, Kartal Heykelciği takdim etti ve sergiledikleri performans için teşekkür etti. Başkan Altınok Öz daha sonra da Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç’e katılımları için teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:20
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