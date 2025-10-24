Çeteler, Müslümanların araçlarını yakmaya başladı!

Arap basınında yer alan haberlere göre, silahlı Yahudi çeteler Cuma günü şafak vakti Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabasında Filistinlilere ait birçok aracı ateşe verdi.

Filistin merkezli Wafa haber ajansının yerel kaynaklardan aktardığına göre, bir grup Yahudi kasabadaki Tal bölgesine saldırdı ve Filistinlilerin evlerinin önünde park halinde bulunan birkaç aracı ateşe verdi.

Mepa News'in aktardığına göre kaynaklar saldırıların “ciddi maddi hasara yol açtığını” kaydetti.

Batı Yaka'nın çeşitli bölgeleri, Filistinlilerin sivil halka ve mülklerine koruma sağlanması taleplerinin ortasında, Yahudi çetelerin saldırılarında bir tırmanışa tanık oluyor.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Batı Yaka'daki Yahudi çetelerin saldırılarını şiddetle eleştirmiş ve işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ihlalleri nedeniyle aşırılık yanlısı Yahudilere ve üç örgüte yaptırım uygulamıştır. Ancak söz konusu adımların hiçbiri çetelerin Filistinlileri hedef alan saldırılarını durdurmadı.

Batı Yaka'da 3 milyon Filistinlinin yanı sıra yaklaşık 700.000 yasadışı Yahudi yaşamakta.