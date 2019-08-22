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Çete liderinin enselenmesi için kırmızı bülten çıkarıldı

INTERPOL, uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle Polonyalı Kralka için kırmızı bülten çıkardı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:26
Çete liderinin enselenmesi için kırmızı bülten çıkarıldı

Polonyapolisi, bir uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle Polonyalı Magdalena Kralka'yı arıyor. 2 yıl süresince Polonya'nın Malopolski ve Zachodniopomorski bölgelerinde 65 kilo uyuşturucu dağıtmakla suçlanan Kralka için polisin talebi üzerine INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Güzelliğiyle dikkat çeken uyuşturucu çetesi lideri Magdalena Kralka'nın yakalanması için sosyal medyadan da duyuru yapan polis, Kralka'nın çete liderliğini 2017 yılında bir önceki liderin tutuklanması üzerine üstlendiğini bildirdi. Kralka yönetiminde 65 kilo marijuana ve kokainin Polonya'nın Malopolski ve Zachodniopomorski bölgelerinde dağıtıldığını belirleyen ekipler, 30 yaşındaki Kralka için INTERPOL'den de kırmızı bülten çıkarttırdı.

Sarı saçlı, yeşil gözlü olan 1,72 boyundaki çete lideri Kralka'nın son ikamet yerinin Krakow kenti olduğunu ifade eden polis, konuya ilişkin bilgisi olan kişileri Krakow polisiyle iletişime geçmeye çağırdı. Polis, Kralka'nın kaçmasına ya da saklanmasına yardımcı olacak kişilerin de 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağını hatırlattı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:26
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