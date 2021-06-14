Cesur Bölükbaşı kimdir? Cesur Bölükbaşı nerede? Cesur Bölükbaşı bulundu mu?

Kocaeli Gebze'de kaybolan Cesur Bölükbaşı'nı aramak için eşi ve kardeşleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Karısından sık sık dayak yediği söylenen Cesur Bölükbaşı bir haftadır kayıp.

Cesur Bölükbaşı neden kayıp?

Eşinin kaybından bir süre ailesine haber vermeyen Sevda Hanım şüpheleri üzerine çekerken, savunmasını, ''Eşimin ailesi beni kovmuştu. O yüzden uzun süredir konuşmuyoruz. Haber vermedim ben de'' diyerek yaptı.

Cesur Bölükbaşı ne iş yapıyor?

Yazılımcı olan Cesur Bölükbaşı, 1 haftadır kayıp. Giresun’dan Gebze’ye gelin olarak gelen Sevda; 1,5 ay eşinden izin alıp memlekete gittiğini ve bunun üzerine Cesur’un ailesinin arayıp kendisine bağırıp çağırdığını ve bunun üzerine bir daha görüşmediklerini anlattı. Cesur Bölükbaşı’nın ailesi ise gelinlerinin şiddet görüntülerine maruz kaldıklarını iddia etti. Eşine sık sık şiddet uyguladığı iddia edilen Sevda Bölükbaşı, hakkındaki söylemleri kabul etmedi. Cesur Bölükbaşı ile arkadaş olduğunu iddia eden bir kadın da programa bağlanarak, Sevda Bölükbaşı hakkında kendisine söylenenleri aktardı. Telefona bağlanan kişi nedeniyle Sevda Bölükbaşı ve Cesur Bölükbaşı arasında problemler yaşandığı ortaya çıktı.