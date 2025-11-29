Çeşme’de Sağanak: Deniz Karayla Birleşti, Caddeler Göle Döndü

İzmir'in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, caddeleri ve sokakları göle çevirerek sele neden oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, yolda mahsur kalan araçlar oldu. Çeşme Belediyesi ekipleri, tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.