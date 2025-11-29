Çeşme’de Sağanak: Deniz Karayla Birleşti, Caddeler Göle Döndü

  • İSTANBUL
İzmir'in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, caddeleri ve sokakları göle çevirerek sele neden oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, yolda mahsur kalan araçlar oldu. Çeşme Belediyesi ekipleri, tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.

İzmir'in gözde tatil beldelerinden Çeşme ilçesi, akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın etkisiyle sular altında kaldı. Şiddetli yağış, ilçede hayatı olumsuz etkileyerek sele neden oldu.

 

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

 

Sağanak nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sel suları hızla yükselerek bazı ev ve iş yerlerini bastı.

  • Trafik Sorunları: Sürücüler, yollarda biriken büyük su birikintilerinde ilerlemekte büyük zorluk çekti. Bazı araçlar ise yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.

  • Mağduriyet: Evleri, iş yerleri ve araçları hasar alan çok sayıda vatandaş mağduriyet yaşadı. Mağdurların bir kısmı, kendi imkanlarıyla su basan mekanları temizlemeye çalıştı.

 

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

 

Çeşme Belediyesi ekipleri, selin neden olduğu olumsuzluklara karşı hızla harekete geçti. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarmak ve suyun tahliyesini sağlamak amacıyla tıkanan rögar kapaklarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

 

