Cesare Prandelli resmen açıkladı: Galatasaray'dan istiyorum

Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili konuştu ve Türkiye'deki futbol ortamının 'şiddet' içerdiğini söyledi.

Sinan Gümüş'ü beğendiğini ve takımında görmek istediğini söyleyen Prandelli, "Sinan Gümüş benim teknik direktörlüğünü yaptığım bir oyuncu. Almanya'dan, akedemiden transfer edilmişti. Ciddi, görevine sadık, kaliteli, yarışmacı ve iyi de bir sol ayağı var. Onu son dönemde de takip ettim, önemli bir profesyonel." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok şiddet var"

Galatasaray'da yönetimin yeniden yapılanma hamlesinin tutmadığını belirten İtalyan hoca, "Türkiye'de futbolun içinde çok şiddet var, bu anlamda 'sosyal bir problem'. Galatasaray'da taraftarlar bir değişiklik bekliyordu ve yönetim de yeniden yapılanmaya gitmek istedi ancak başarılı olamadı" dedi.

Cesare Prandelli, 2014 yılında Temmuz ayında geldiği Galatasaray'dan başarısız sonuçlar sonrasında Kasım sonunda ayrılmıştı.

Sinan Gümüş: Galatasaray'dan kimse beni aramadı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş yakın çevresine "Galatasaray'dan kimse beni aramadı, kimseyle de para konuşmadım. Ne olacak ben de bilmiyorum, bekliyorum" mesajını iletti. (Sporx)