0553 313 94 23

Cesare Prandelli resmen açıkladı: Galatasaray'dan istiyorum

İtalyan ekibi Genoa'yı çalıştıran teknik direktör Cesare Prandelli, Galatasaray'da birlikte çalıştığı Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 10:00
Cesare Prandelli resmen açıkladı: Galatasaray'dan istiyorum

Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili konuştu ve Türkiye'deki futbol ortamının 'şiddet' içerdiğini söyledi.

Sinan Gümüş'ü beğendiğini ve takımında görmek istediğini söyleyen Prandelli, "Sinan Gümüş benim teknik direktörlüğünü yaptığım bir oyuncu. Almanya'dan, akedemiden transfer edilmişti. Ciddi, görevine sadık, kaliteli, yarışmacı ve iyi de bir sol ayağı var. Onu son dönemde de takip ettim, önemli bir profesyonel." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok şiddet var"

Galatasaray'da yönetimin yeniden yapılanma hamlesinin tutmadığını belirten İtalyan hoca, "Türkiye'de futbolun içinde çok şiddet var, bu anlamda 'sosyal bir problem'. Galatasaray'da taraftarlar bir değişiklik bekliyordu ve yönetim de yeniden yapılanmaya gitmek istedi ancak başarılı olamadı" dedi.

Cesare Prandelli, 2014 yılında Temmuz ayında geldiği Galatasaray'dan başarısız sonuçlar sonrasında Kasım sonunda ayrılmıştı.

Sinan Gümüş: Galatasaray'dan kimse beni aramadı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş yakın çevresine "Galatasaray'dan kimse beni aramadı, kimseyle de para konuşmadım. Ne olacak ben de bilmiyorum, bekliyorum" mesajını iletti. (Sporx)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:00
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış ticaret paketi
    1. QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış..
    2. Çalışmayan SSK’lı olamaz
    3. GÜNCELLEME - Halk otobüsü kaza yaptı
    4. Millilerin rakibi Arnavutluk’u..
    5. ’Hijyen Sağlıktır’ projesine yoğun ilgi
    6. Sigarayı bırakmanın yol haritası
    7. Pazarcık bozası ve helvası bu yıl..
    8. Terör sebebiyle zarar görene maaş..
    9. Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari..
    10. Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
    11. Edremit’te 75.Yıl Ortaokulunun kermesi..
    12. YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı..
    13. Deprem riskine karşı balkon uyarısı
    14. Ereğli Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor
    15. Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye..
    16. Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya..
    17. “Mobil İSKİ”, hizmeti vatandaşın..
    18. Turkcell'den tarımsal sulamada yüzde..
    19. Rusya İdlib'deki sivilleri hedef aldı:..
    20. AB’den Google’a 1,4 milyar euro’luk ceza
    21. Küçükçekmece’nin büyüklerine vefa
    22. Devlet kurumları Acıpayam için..
    23. "Türk futbolunun her türlü gelişmeden..
    24. Beylikdüzü'ndeki teknenin alabora..
    25. BTP adayı Pak’tan Türk-İş’e ziyaret
    26. Yeni hattı bir haftada 3,3 milyon kişi..
    27. Tava ciğere akademik dokunuş
    28. "Hijyen Sağlıktır" projesi 6 bölgede..
    29. Arıcılığa kadın eli değecek
    30. Market reyonlarına “ürün” düzenlemesi
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!