0553 313 94 23

Çerkezköy TSO’dan Bakü’ye kardeşlik köprüsü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyeti, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye düzenlenen iş gezisi programı kapsamında birçok kurum temsilcisi ve farklı sektörlerden iş adamıyla bir araya geldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:52
Çerkezköy TSO’dan Bakü’ye kardeşlik köprüsü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyeti, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye düzenlenen iş gezisi programı kapsamında birçok kurum temsilcisi ve farklı sektörlerden iş adamıyla bir araya geldi.


Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, Mustafa Ogün Asıl, Murat Narçın ve Oda Heyeti, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye düzenlenen iş gezisi kapsamında Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Erkan Özoral ile görüştü.


Gerçekleşen ziyaret programında bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva şu sözleri kaydetti:


"Türkiye ve Azerbaycan yalnızca komşu ülkeler değil, iki devlet bir millet olarak tanımlanması gereken kardeş ülkelerdir. Bu nedenle bugün kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz kardeş ülkemiz Azerbaycan’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Azerbaycan’da bir yatırım ortağı arayan firmalarımızın karşılıklı olarak kendi sektörlerinden firmalar ile yapacakları görüşmelerden de oldukça umutluyuz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak hizmet verdiğimiz bölgede plastik, ilaç ve inşaat malzemeleri üretimi gibi sektörlerde Azerbaycan’la ticari ilişkiler kuran üyelerimiz de mevcut. Sağlam bir temel üzerine kurulan bu bağın daha da gelişmesi için KOSGEB’in tecrübesiyle KOBİ’lerimizi bir araya getirdiğimiz bu ziyaretimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, sizleri de en kısa zamanda ikinci eviniz Çerkezköy’e bekliyoruz.” Ardından Bakü Ticaret Müşavirliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta İşletmelerin Desteklenmesi Ajansı (KOB)’u ziyaret eden Oda Heyeti, burada yapılan görüşmelerde Azerbaycan’da ticaret olanakları hakkında bilgi aldı.



Görüşmeler yapıldı


Oda Heyeti, Büyükelçilik ziyaretinin ardından Türkiye Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ile bir araya geldi. İki kurum hakkında yapılan tanıtım sunumlarının ardından, Oda Heyeti ve TÜİB Üyeleri, TÜİB iş birliği ile düzenlenen programda B2B görüşmelerde bulundu. Gerçekleşen programda yapı, inşaat, mimarlık, makine, otomasyon, medikal, ilaç ve sağlık hizmetleri alanlarında hizmet veren firma temsilcileri bir araya geldi.



Teknoloji Parkı incelendi


Oda Heyeti, Bakü programının son gününde Sumgayit Teknolojiler Parkı’nı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Sumgayit Teknolojiler Parkı üretim tesislerini inceleyen Oda Heyeti, Park’ın Uluslararası Yönetim Müdürü Elçin Amirkhanov’dan da bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KDK'de 15 Temmuz etkinliği
    1. KDK'de 15 Temmuz etkinliği
    2. 15 Temmuz’u anlatan fotoğraflar 3’üncü..
    3. ESTÜ Hidroana ekibinden dünya çapında..
    4. Kemerburgaz’dan Yeni Havalimanı..
    5. Hırsızlara jandarmadan suç üstü
    6. Elif bebek, ameliyat edildi
    7. Alanya’da boğulma tehlikesi geçirdi, 3..
    8. Erdoğan'dan Dengir Mir Mehmet Fırat..
    9. "S-400 teslimatı Türkiye'nin dik..
    10. Limitleri Kaldır Kampı İğneada’da..
    11. Sahra Altı Afrika’da her iki kişiden..
    12. TOKİ emekli başvuru tarihi 2019
    13. 9 hakim ve savcı görevden..
    14. Bıçak ustalarının Kurban Bayram mesaisi
    15. MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Gara..
    16. Hindistan’da sel felaketi: 3 ölü,..
    17. Başkan Aktaş’tan birlik ve beraberlik..
    18. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    19. Hızlı Tren hattına liman bağlantısı..
    20. KARDEMİR’de 2019 yılı istihdam..
    21. "Mutlu kent"in turizminde kalite..
    22. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
    23. Dünya devi gözünü Gaziantep halısına..
    24. Baydilli ilçedeki yolları inceledi
    25. İstanbul merkezli "altın sahteciliği"..
    26. Bakan Pekcan Endonezyalı mevkidaşı..
    27. Çerkezköy TSO’dan Bakü’ye kardeşlik..
    28. KPSS sorularına ilişkin FETÖ/PDY..
    29. Kars’ta Kütüphaneciler bir araya geldi
    30. Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Milli..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!