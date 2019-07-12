Çerkezköy TSO’dan Bakü’ye kardeşlik köprüsü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyeti, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye düzenlenen iş gezisi programı kapsamında birçok kurum temsilcisi ve farklı sektörlerden iş adamıyla bir araya geldi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, Mustafa Ogün Asıl, Murat Narçın ve Oda Heyeti, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye düzenlenen iş gezisi kapsamında Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Erkan Özoral ile görüştü.

Gerçekleşen ziyaret programında bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva şu sözleri kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan yalnızca komşu ülkeler değil, iki devlet bir millet olarak tanımlanması gereken kardeş ülkelerdir. Bu nedenle bugün kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz kardeş ülkemiz Azerbaycan’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Azerbaycan’da bir yatırım ortağı arayan firmalarımızın karşılıklı olarak kendi sektörlerinden firmalar ile yapacakları görüşmelerden de oldukça umutluyuz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak hizmet verdiğimiz bölgede plastik, ilaç ve inşaat malzemeleri üretimi gibi sektörlerde Azerbaycan’la ticari ilişkiler kuran üyelerimiz de mevcut. Sağlam bir temel üzerine kurulan bu bağın daha da gelişmesi için KOSGEB’in tecrübesiyle KOBİ’lerimizi bir araya getirdiğimiz bu ziyaretimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, sizleri de en kısa zamanda ikinci eviniz Çerkezköy’e bekliyoruz.” Ardından Bakü Ticaret Müşavirliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta İşletmelerin Desteklenmesi Ajansı (KOB)’u ziyaret eden Oda Heyeti, burada yapılan görüşmelerde Azerbaycan’da ticaret olanakları hakkında bilgi aldı.

Görüşmeler yapıldı

Oda Heyeti, Büyükelçilik ziyaretinin ardından Türkiye Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ile bir araya geldi. İki kurum hakkında yapılan tanıtım sunumlarının ardından, Oda Heyeti ve TÜİB Üyeleri, TÜİB iş birliği ile düzenlenen programda B2B görüşmelerde bulundu. Gerçekleşen programda yapı, inşaat, mimarlık, makine, otomasyon, medikal, ilaç ve sağlık hizmetleri alanlarında hizmet veren firma temsilcileri bir araya geldi.

Teknoloji Parkı incelendi

Oda Heyeti, Bakü programının son gününde Sumgayit Teknolojiler Parkı’nı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Sumgayit Teknolojiler Parkı üretim tesislerini inceleyen Oda Heyeti, Park’ın Uluslararası Yönetim Müdürü Elçin Amirkhanov’dan da bilgi aldı.