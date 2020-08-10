Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? Çerkes tavuğu tavuğun hangi bölgesinden yapılır?
Çerkes tavuğu tarifi merak ediliyor. Masterchef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yarışmacılara görev olarak Çerkes tavuğu verildi. Çerkes tavuğu yapımı için bütük tavukları alan yarışmacılar tavukları Çerkes Tavuğu'na uygun şekilde parçalayıp pişirecekler. İzleyiciler Çerkes Tavuğu tarifini merak ederken bir yandan da Çerkes tavuğu tavuğun hangi bölgesinden yapılır? akıllara geldi. İşte Çerkes tavuğu tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.
Çerkes tavuğu tarifi. Asıl adı Çerkes tavuğu olan ama halk arasında Çerkez tavuğu olarak isimlendirilen Türk mutfağının Kafkasya kökenli yemeği, pek çok kişi tarafından severek tüketilmekte. Peki, Çerkes Tavuğu yapılışı nasıldır? Çerkes Tavuğu nasıl pişirilir?
Çerkes tavuğu nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 adet bütün tavuk
1 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı limon suyu
1/2 tatlı kaşığı tane karabiber
5 su bardağı su
Cevizli harcı için:
300 gram ceviz
3 diş sarımsak
4 dilim bayat ekmek içi
1,5 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı toz kişniş
Üzeri için (dilerseniz):
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Çerkez Tavuğu Yapılışı:
Tavuğu temizleyip bol suyla yıkayın, derin bir tencereye yerleştirin.
Tane karabiber, limon suyu, orta kuru soğan ve içme suyunu ekleyin.
Berrak bir su elde etmek için çıkan köpükleri kevgirle alın.
Yumuşamış tavuk tavukları geniş bir tabağa alın.
Deri ve kemiklerinden ayırdığınız tavukları ince ince ditin.
Macun formuna getirmek istediğiniz tavukları robottan geçirebilirsiniz.
Ceviz harcını yapmak için; kıymış olduğunuz sarımsakları, cevizlerle beraber havanda dövün.
Bayatlayan ekmek içlerini tavuk suyuyla yumuşatıp cevizli karışıma ekleyin. Tüm malzemeye koyu bir boza kıvamına getirin.
Tel olarak ditilmiş tavuk etiyle cevizli karışıma ekleyin.
Sos olarak hazırladığınız kırmızı biber ve zeytinyağını karıştırıp üzerinde gezdirin.