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Aktüel

Çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde üreticilere çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı.

2020-04-27 12:11:00 -
Çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde üreticilere çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı.


Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, yaptığı açıklamada, ’’Alternatif tarım ürünü olarak üreticilerimiz için müdürlüğümüz ile ortak yürütülen İl Özel İdare kaynaklı çerezlik kabak projemiz için gelen tohumlarımızı dağıttık. İlgi gösteren üreticilerimize teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda bu ekilişlerin artmasını temenni ederim. Tüm üreticilerimize bereketli bir yıl dilerim’’ ifadelerini kullandı.

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