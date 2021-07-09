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Cerablus'ta 14 branşta hasta kabul edecek hastanenin ek poliklinik binası açıldı
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Gündem Cerablus'ta 14 branşta hasta kabul edecek hastanenin ek poliklinik binası açıldı
Gündem

Cerablus'ta 14 branşta hasta kabul edecek hastanenin ek poliklinik binası açıldı

Gaziantep Valiliği İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ile CARE İnternational Türkiye Temsilciliği iş birliğinde, Suriye'nin Cerablus kentinde yapılan ve 14 branşta hasta kabul edecek Cerablus Hastanesi Ek Poliklinik Binası hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 12:03:00 -
Cerablus'ta 14 branşta hasta kabul edecek hastanenin ek poliklinik binası açıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, açılışa, Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, CARE Türkiye Temsilcisi Sherine Ibrahim ile ilgililer katıldı.

Vali Gül, açılıştaki konuşmasında, güvenli bölgede sunulan sağlık hizmetine önemli destek verecek ek poliklinik binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

CARE Türkiye Temsilcisi Ibrahim ise insani yardım noktasında her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, katkıları için Vali Gül'e teşekkür etti.

Gül ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek açılışını yaptıkları hastaneyi gezdi, hastalarla görüştü.

Daha sonra Gül, Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneğinin Cerablus'ta açtığı kurs merkezini ziyaret etti, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Gül, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketliliğin arttığı Karkamış Gümrük Kapısı'ndaki faaliyetleri de yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Gaziantep'in Karkamış ilçesine geçen Gül, burada çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu, Şehit Teğmen Furkan Yayla Kışlası ile Köprübatı Hudut Karakolu'nda Mehmetçik ile bir araya geldi.

 

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Yorumlar

Mülayim

Türkiye ve Türk milletine düşman arap hayranı Tayyip Erdoğan Türkiye ve Türk milletinin paralarını sapık araplara yediriyor. Haram zıkkım olsun inşallah. Türkiye ve Türk milleti açlıktan ölüyor bunların yüzünden
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