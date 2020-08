CEPTETEB İŞTE'ye bir ödül de The Banker'den

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını desteklediği ve kolaylaştırdığı mobil uygulaması "CEPTETEB İŞTE" ile The Banker tarafından düzenlenen "Innovation in Digital Banking Awards (Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri)" kapsamında "Mobil" kategorisinde ödüle layık görüldü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın ödüllü CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan sonra KOBİ, kurumsal ve işletme müşterileri için ocak ayında tanıttığı, birçok finansal işlemi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilme olanağı sunan CEPTETEB İŞTE, kısa sürede kazandığı uluslararası 3 ödüle bir yenisini ekledi.

CEPTETEB İŞTE'ye 4. uluslararası ödülü, sektörün en prestijli bankacılık ve finans pazar araştırma kuruluşlarından biri olan The Banker tarafından verildi. Dünyanın önde gelen yayın gruplarından Financial Times'ın bünyesinde yer alan The Banker, aynı zamanda bankacılık ve finans sektörünün en yaygın okunan dergilerinden biri olarak biliniyor.

CEPTETEB İŞTE, detaylı ve titiz bir şekilde yürütülen değerlendirme sürecinin ardından "Innovation in Digital Banking Awards (Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri)" kapsamında "Mobil" kategorisinde ödüle layık görüldü.









- "Uluslararası kuruluşlar tarafından aldığımız ödüller bizi gururlandırıyor”





Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, CEPTETEB İŞTE'yi müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinden hareketle geliştirdiklerini ve KOBİ'lerin yanı sıra tüm ticari firmaların özelleşen ihtiyaçlarına göre günlük bankacılık işlemlerini dijitalleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TEB KOBİ Bankacılığı olarak müşterilerimize teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm süreci içinde var olabilmeleri, farklı bakış açıları kazanmaları ve geleceğin kodlarını daha iyi okuyabilmeleri adına rehberlik ederken, kendi hizmet modellerimizi de bu yönde dönüştürüyoruz. KOBİ'lere yönelik finansal ve finansal olmayan çeşitli ürün ve hizmetler sunuyoruz. KOBİ'lere özel olarak tasarladığımız ve bu yılın başında hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız CEPTETEB İŞTE ile müşterilerimiz; transfer, vergi, kurum ödemeleri gibi günlük bankacılık işlemlerini; çek, senet, kredi ve üye işyeri fonksiyonları gibi nakit yönetimi işlemlerini ve döviz, altın, vadeli hesap gibi yatırım işlemlerini şubeye uğramadan kolayca gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda, kullanım kolaylığı ve eşsiz tasarımıyla her geçen gün daha fazla müşterimize ulaşırken, uluslararası kuruluşlar tarafından da ödül almaya devam ediyoruz. Bankacılık ve finans sektörünün en yaygın okunan dergilerinden biri olan The Banker tarafından düzenlenen Innovation in Digital Banking Awards (Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri) kapsamında 'Mobil' kategorisinde ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz."

- CEPTETEB İŞTE uluslararası ödül sayısını dörde yükseltti





Verilen bilgiye göre, CEPTETEB İŞTE, Global Business Excellence Awards kapsamında "En İyi Uygulama" ödülünü alırken, dünyanın en saygın dergilerinden Global Finance Magazine tarafından düzenlenen Global Finance Innovators 2020 ve İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden biri olan The Best Business Awards tarafından da "En İyi İnovasyon" ödüllerine layık görülmüştü.

Son olarak The Banker'ın "Innovation in Digital Banking Awards (Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri)" kapsamında "Mobil" kategorisinde aldığı ödül ile CEPTETEB İŞTE, uluslararası ödül sayısını kısa sürede 4'e yükselterek başarısını da tescillemiş oldu.