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Aktüel Cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Aktüel

Cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

İstanbul'da vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 20:10:00 -
Cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

İstanbul'da vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından bir kadın şüphelinin, vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı anlara ait görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme neticesinde kimliği belirlenen E.D, Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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