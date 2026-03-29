Cep telefonu bomba gibi patladı! Panik anları kamerada!

Olay, Taşpazar Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı’nda bulunan bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisindeki dükkanında telefonculuk yapan Atilla Turan’a (57) bir vatandaş batarya değişimi için telefon getirdi. Bataryasını tamir etmek için telefonu alan telefoncu Atilla Turan, bir süre incelediği telefonu tezgahın üzerine bıraktı. Bir başka telefondaki işlemin bitmesi için yanındaki genç çalışanı ile telefonla ilgilenen Turan, telefonun adeta bomba gibi patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tezgahta duran telefon bir anda patlayarak alev aldı. Turan, alev alev yanan telefonu tezgahtan aşağıya iterek ayaklarıyla söndürdü. Yaşanan tüm bu anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.