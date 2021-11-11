Cennet Hurma reçeli tarifi, nasıl yapılır?

Cennet hurma reçeli çok lezzetli ve sağlıklı reçeldir. Bu tarifi sizler için hazırladık.

Malzemeler

1 kilo olgun cennet hurması

3 su bardağı toz şeker

1 bardak sıcak su

Yarım limon

Yapılışı

Olgun cennet hurmalarını güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Doğranmış cennet hurmalarını reçel tenceresinin içerisine alın ve üzerlerini toz şeker ile kaplayın. Şekere yatırmış olduğunuz cennet hurmalarını bir gece (12 saat) buzdolabında bekletin. Ertesi gün suyunu salan cennet hurmalarının üzerine bir bardak sıcak su dökün ve ocağa alın. Reçelinizi orta ateşte kaynamaya bırakın. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin ve üzerinde oluşan köpükleri düzenli olarak sıyırın. Cennet hurması reçeliniz koyu kıvama gelince üzerine yarım limonu sıkın. Limon suyuyla da bir taşım kaynayan cennet hurması reçelinizi artık ocaktan alabilirsiniz. Reçeli 5 dakika dinlendirdikten sonra kepçe ile kavanoza doldurabilirsiniz. Sıcak suda sterilize olan kavanoz kapağı ile reçel kavanozunuzu sıkıca kapatın ve ters çevirin. Hazırlamış olduğunuz cennet hurması reçelini 12 saat sonra serin ve kuru bir ortama alabilirsiniz. Reçelinizi buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Hurma yıkanır mı?

Evet, kurutma işlemi tamamlanan Trabzon hurmaları üzerindeki toz ve yabancı maddelerden arındırmak için yıkanır. Yıkanan hurma kuruları temiz bir bez yardımıyla kurulanır ve dinlenmeye bırakılır. Dinlenen hurmalar yumuşak bir hal alır.

Hurma kurutması nasıl olur?

İlk olarak meyvelerin kabukları soyun. Kabuklarını soyduğunuz hurmaların saplarından birbirleri ile temas etmeyecek bir şekilde iplere asın. Astıktan sonra hurma ipini mümkün olduğunca germeniz gerekiyor. İpi ayarladıktan sonra güneş olan bir yere asıp yaklaşık 1 ay boyunca kurumaları için bırakmanız gerekiyor

Hurma hasadı başladı

Dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen ve içerdiği zengin besin ve vitaminlerle sağlık açısından çok önemli bir meyve olan Trabzon Hurması hasadına Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde başlandı.

Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan "Cennet meyvesi" olarak adlandırılan hurma hasadına Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde başlandı.

Gölbaşı ilçesinde 3 bin 500 dekar üretim alanı ile üretim miktarı bakımında Türkiye’de 2. sırada yer alan Gölbaşı ilçesinde hurma hasadında rekoltenin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Gölbaşı İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte hurma üreticisi Muhterem Teymur’un bahçesinde hasada katıldı.

Bahçeyi gezerek, hurma ağacına çıkıp hurmaları dalından koparıp hasada katılan Vali Mahmut Çuhadar, hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemleri hakkında bilgi aldı.

Hurma üretiminin her geçen yıl artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağladığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Gölbaşı ilçemiz ürün çeşitliliği bakımından zengin ve hurma üretimi için her yönüyle elverişli bir iklime sahiptir. Çiftçilerimizin gelirini artırmak için geçen yıl 30 bin, bu yılda Kasım ayı sonuna kadar 50 bin adet hurma fidanı dağıtmayı planlıyoruz. Dağıtılan fidanlar ve kurulan bahçelerle her sene üretim alanımız artmaktadır. Şimdilik 3 bin 500 dekar olan hurma üretim alanımız sene sonunda yapılacak olan IVA güncellemesi ile birlikte 5 bin dekara çıkacaktır. Hurmanın katma değerini ve kalitesini artırmak amacıyla Gölbaşı ilçemizde Gölbaşı Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi Projesini hayata geçiriyoruz. Bu sayede hem çiftçilerimiz hem de Adıyaman ekonomisi kazanmış olacak. Bu proje ile üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Sezonun üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Hasat sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Bağlarbaşı köyünde yapımı ve inşaatı devam eden hurma kurutma ve paketleme tesisi inşaatını gezdi.