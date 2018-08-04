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Cenk'in golü Everton'u kurtaramadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Valencia'ya 3-2 mağlup oldu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 20:13
Cenk'in golü Everton'u kurtaramadı

İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, maçın 17. dakikasında takımının ilk golünü kaydederken, ikinci gol 30. dakikada Michael Keane'den geldi. Valencia'ya galibiyeti getiren golleri ise 6 ve 22. dakikalarda Rodrigo, 75. dakikada ise Daniel Wass attı. Everton Kulübü, 73 dakika sahada kalan milli futbolcunun attığı şık golü sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 20:13
  1. Everton
  2. Cenk Tosun

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