Cenk Tosun'un bonservis ücreti belli oldu! Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen milli futbolcunun devre arasında kulübünden ayrılması bekleniyor.

2018 yılının Ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon euro bedelle transfer olan Cenk Tosun'un İngiliz ekibinden ayrılacağı iddia edildi. Football Insider'ın haberine göre Everton, Cenk Tosun için 11 milyon euro gibi bir bedel belirledi. Katar'dan Cenk'e teklif Geçtiğimiz hafta Everton'a Cenk Tosun için transfer teklifinde bulunan Katar ekibi Al Gharafa, milli oyuncuyu transfere ikna edememişti. Özellikle bu yaz döneminde Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin'in kadroya katılması sonra forma şansı iyice zora giren Cenk, bu sezon sadece 2 maçta sahada yer alabildi. Beşiktaş'ı reddetmişti Cenk Tosun, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti. 28 Yaşındaki Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 45 maçta 9 gol atmayı başardı. Kaynak: SporX

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.