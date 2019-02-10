Cenk Tosun'lu Everton, Watford deplasmanında kayıp! 1-0 Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Watford'a 1-0 mağlup oldu.

Cenk Tosunlu Everton yine kayıp Andre Gray'ın golüyle Watford deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, maç boyunca sahada kaldı. Evertonlu Kurt Zouma, 90+5'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Watford puanını 37'ye çıkarırken Everton 33 puanda kaldı.

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