Cenk Tosun'lu Everton, Watford deplasmanında kayıp! 1-0
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Watford'a 1-0 mağlup oldu.10 Şubat 2019 Pazar 00:21
Cenk Tosunlu Everton yine kayıp
Andre Gray'ın golüyle Watford deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, maç boyunca sahada kaldı.
Evertonlu Kurt Zouma, 90+5'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Watford puanını 37'ye çıkarırken Everton 33 puanda kaldı.
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