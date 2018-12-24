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Cenk Tosun'lu Everton, Tottenham karşısında dağıldı! Tam 8 gollü karşılaşma

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 18.haftasında kendi sahasında Tottenham'a 6-2 mağlup oldu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 02:18
Cenk Tosun'lu Everton, Tottenham karşısında dağıldı! Tam 8 gollü karşılaşma

Ligin 18. haftasının kapanış maçında Everton, Tottenham'ı ağırladı. Tottenham, Son (2), Kane (2), Dele Alli ve Eriksen'in golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un 83. dakikada oyuna girdiği Everton'ın gollerini, Walcott ve Sigurdsson kaydetti.

Puanını 42'ye çıkaran Tottenham, 3'üncü, 24 puanda kalan Everton ise 11. sırada yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 02:18
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. Tottenham
  5. Tottenham Hotspur
  6. Premier Lig
  7. İngiltere

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