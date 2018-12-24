Cenk Tosun'lu Everton, Tottenham karşısında dağıldı! Tam 8 gollü karşılaşma
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 18.haftasında kendi sahasında Tottenham'a 6-2 mağlup oldu.24 Aralık 2018 Pazartesi 02:18
Ligin 18. haftasının kapanış maçında Everton, Tottenham'ı ağırladı. Tottenham, Son (2), Kane (2), Dele Alli ve Eriksen'in golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı.
Milli futbolcu Cenk Tosun'un 83. dakikada oyuna girdiği Everton'ın gollerini, Walcott ve Sigurdsson kaydetti.
Puanını 42'ye çıkaran Tottenham, 3'üncü, 24 puanda kalan Everton ise 11. sırada yer aldı.
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