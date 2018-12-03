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Cenk Tosun'lu Everton Liverpool'a direnemedi! 1-0

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool kendi sahasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'u konuk etti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 03:19
Cenk Tosun'lu Everton Liverpool'a direnemedi! 1-0

Premier League'in 14. haftasındaki derbide Liverpool Anfield Road'da Everton ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren gol 90+6. dakikada futbol sahalarında ender görülen bir şekilde geldi. Ceza sahası içinde Liverpoollu oyuncunun volesinde top havalandı. Kaleci Pickford topa müdahale etmek isterken, top iki kez üst direkten sekti ve altıpas içinde Origi, yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Liverpool, bu ilginç pozisyonda gelen golle 1-0'lık galibiyeti elde etti.

Milli oyuncumuz Cenk Tosun Everton'da süre almadı ve yedekler arasında maçı tamamladı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 03:19
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